Polizeidirektion Kaiserslautern / Crash am Sonntagmorgen

Crash am Sonntagmorgen

Hoppstädten - Gegen einen geparkten PKW ist am frühen Sonntagmorgen in der Meisenheimer Straße ein junger Mann mit seinem Fahrzeug gefahren. Der Wagen des Unfallverursachers wurde dabei so beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

OTS: Polizeidirektion Kaiserslautern newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117679 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117679.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-1080 www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.