Polizeidirektion Kaiserslautern / Das Unwetter und seine Folgen

Das Unwetter und seine Folgen

Kreis Kusel - Am vergangenen Sonntag wurde für den Kreis Kusel eine Unwetterwarnung veröffentlicht. Die Polizei Kusel wurde über mehrere Gefahrenstellen im Verkehr, durch umgefallene Bäume, in Kenntnis gesetzt. Die Feuerwehr und die Straßenmeisterei waren mit allen zur Verfügung stehenden Einsatzkräften im Einsatz. Die betroffenen Straßen mussten für die Dauer der Räumungsarbeiten teilweise voll gesperrt werden. Eine 41-jährige Verkehrsteilnehmerin hatte Glück im Unglück. Zwischen Friedelhausen und Niederstaufenbach fiel ihr, während der Fahrt, ein Baum auf das Fahrzeugheck. Sie wurde glücklicherweise nicht verletzt und konnte die Fahrt fortsetzen. An dem PKW entsandt ein Schaden in Höhe von circa 3000 Euro.

