Polizeidirektion Kaiserslautern / Diebstahl aus Pkw -Peterstal

Diebstahl aus Pkw -Peterstal-

Schönenberg-Kübelberg - Im Tatzeitraum von Sonntag, 29.04.2018 ab 19:00 Uhr bis Montag, 30.04.2018 bis 06:50 Uhr kam es in Schönenberg-Kübelberg -Peterstal- zum Diebstahl aus Pkw. Das Auto war über Nacht unter einem Carport abgestellt. Wie sich der bislang unbekannte Täter Zugang verschafft hat ist noch unklar. Gestohlen wurde ein Taschenmesser. Hat jemand in der fraglichen Zeit sachdienliche Beobachtungen machen können? Hinweise bitte an die Polizei Schönenberg-Kübelberg unter 06373-822-0 oder per E-Mail unter pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de.

OTS: Polizeidirektion Kaiserslautern newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117679 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117679.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-1080 www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.