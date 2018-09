Polizeidirektion Kaiserslautern / Diebstahl von Mähgeräten

Diebstahl von Mähgeräten

Ginsweiler (Kreis Kusel) -

Am Montagnachmittag waren Schrotthändler in Ginsweiler unterwegs. Um 14:45 Uhr wurden in der Bergstraße mehrere Arbeitsgeräte entwendet. Ein aufmerksamer Anwohner beobachte als ein Pritschenwagen vorm Haus seines Nachbarn stand. Die beiden Insassen verstauten Mähgeräte auf der Ladefläche und fuhren davon. Dabei handelte es sich um zwei Rasenmäher und eine Motorsense, welche in einer Garageneinfahrt standen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Lauterecken unter Telefonnummer 06382/9110.

