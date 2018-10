Polizeidirektion Kaiserslautern / Dieseldiebe erwischt

Dieseldiebe erwischt

Offenbach-Hundheim - Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Saarstraße werden circa 350 Liter Diesel in dem Kofferraum eines Pkw gefunden. Der 33-jährige Fahrer und sein 36-jähriger Beifahrer konnten in der Nacht von Samstag auf Sonntag keine plausible Erklärung über die Herkunft der sieben Kanister abgeben. Außerdem führten sie typische Utensilien mit sich, wie sie häufig bei Dieseldiebstählen benutzt werden. Im Laufe des Sonntags meldete sich ein Lkw-Fahrer, welchem circa 320 Liter Diesel aus dem verschlossenen Tank entwendet wurden. Sein Lkw war in der Nähe der Aral Tankstelle in Lauterecken geparkt. Ein Tatzusammenhang kann vermutet werden.

Weitere Hinweise erbittet die Polizei Lauterecken unter Tel.:06382/911-0

OTS: Polizeidirektion Kaiserslautern newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117679 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117679.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-1080 www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.