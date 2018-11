Polizeidirektion Kaiserslautern / Einbrecher mehrfach gescheitert

Einbrecher mehrfach gescheitert

Waldmohr - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versuchten bislang unbekannte Täter in das Sportheim des VfB Waldmohr einzubrechen. Die Täter versuchten über die Eingangstür und eine weitere Zugangstür in die Räume des Sportheimes zu gelangen. Da die Täter an beiden Türen scheiterten, schlugen sie die Fensterscheibe der Herrentoilette ein. Der Einstieg in die Räume gelang jedoch nicht. Am Gebäude entstand ein Sachschaden in einem schätzungsweise dreistelligen Eurobereich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer: 06381/919-0, pikiusel@polizei.rlp.de, oder die Polizeiwache Schönenberg unter der Telefonnummer 06373/8220 entgegen.

OTS: Polizeidirektion Kaiserslautern newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117679 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117679.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kusel Telefon: 06381 9190 pikusel@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.