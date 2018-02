Polizeidirektion Kaiserslautern / Einbruch in Einfamilienhaus

Einbruch in Einfamilienhaus

Patersbach - Derzeit unbekannte Täter nutzten die mehrtägige Abwesenheit der Hauseigner eines Einfamilienhauses in Altenglan, in der Straße "Unterer Flur" und brachen in dieses Anwesen ein.

Die Tatzeit ist wahrscheinlich auf die Zeit zwischen dem 10.02.2018, 04:30 Uhr und dem 11.02.2018, 22:00 Uhr einzugrenzen. Die Tat selbst wurde allerdings erst am 16.02.2018, bei Rückkehr der Hauseigner festgestellt und polizeibekannt.

Neben Schmuck und Uhren wurden auch ein Notebook und eine EC-Karte entwendet, mit der in der Folge am 11.02.2018, gegen 22:30 Uhr noch widerrechtlich Bargeld in Oberstaufenbach, am Geldautomaten der KSK Kusel abgehoben wurde.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer: 06381/919-0 entgegen.

