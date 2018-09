Polizeidirektion Kaiserslautern / Einbruch in Einfamilienhaus

Einbruch in Einfamilienhaus

Steinbach am Glan - Am gestrigen Abend in der Zeit von 20:30 Uhr bis 20:43 Uhr kam es zum Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Grubenstraße in Steinbach am Glan. Die bislang unbekannten Täter drangen über eine Terrassentür im rückwärtigen Bereich in die Wohnung ein und wurden vermutlich durch die zurückkehrenden Bewohner gestört. Augenscheinlich wurde noch nichts entwendet. Zwei Personen wurden bei der Flucht gesehen. Einer der Täter soll ca. 1.80m groß gewesen sein und einen grauen Kapuzenpullover getragen haben. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Hat hier jemand Beobachtungen machen können? Hinweise nimmt die Polizei in Kusel unter 06381-919-0 oder per E-Mail unter pikusel@polizei.rlp.de entgegen.

