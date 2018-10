Polizeidirektion Kaiserslautern / Einbruch in Fischerhütte ...

Einbruch in Fischerhütte misslungen

Rothselberg - Am Samstagvormittag gegen 10.30 Uhr versuchen unbekannte Täter in die Rudi-Walg-Hütte in Rothselberg einzubrechen. Die Täter unternahmen zunächst den Versuch mit schweren Werkzeugen in die Hütte zu gelangen. Hierbei beschädigten sie mehrere Fenster. Ein Eindringen konnte vermutlich abgewendet werden, da die Langfinger erkannten, dass das Gebäude alarmgesichert ist. Der Container hinter der Hütte wurde ebenfalls mit brachialer Gewalt aufgebrochen und die Tür beschädigt. Die Einbrecher entwendeten eine Motorsense. Hinweise erbittet die Polizei Lauterecken unter Tel.:06382/911-0

