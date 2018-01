Polizeidirektion Kaiserslautern / Einbruch in Jugendherberge

Einbruch in Jugendherberge

Wolfstein - In der Zeit von Silvester bis zum 6. Januar gelangten unbekannte Täter in das Gebäude und hebelten einen Lagerraum auf. Dort entwendeten sie einen hochwertigen Quirl, einen Akkuschrauber samt Koffer, eine Kabeltrommel, einen Baustrahler, eine Fünf-Sprossen Leiter sowie drei Eimer Premiumfarbe. Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizei in Lauterecken unter der Telefon-Nummer: 06382/911-0.

OTS: Polizeidirektion Kaiserslautern newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117679 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117679.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-1080 www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.