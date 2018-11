Polizeidirektion Kaiserslautern / Einbruch in Wohn- und ...

Einbruch in Wohn- und Geschäftshaus

Waldmohr - In der Nacht von Freitag auf Samstag hebelten bislang unbekannte Täter ein Kellerfenster von einem Wohn- und Geschäftshaus auf und gelangten so in das Gebäude. Das Objekt befindet sich in der Rathausstraße. Die Täter kamen über die Kellerräumlichkeiten nicht hinaus. Zum jetzigen Stand der Ermittlungen wurden keine Gegenstände entwendet. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von circa 100 Euro.

