Polizeidirektion Kaiserslautern / Einbruch in Wohnhaus

Einbruch in Wohnhaus

Nanzdietschweiler - In dem Zeitraum vom 02.02.2018 auf den 16.02.2018 wurde in ein unbewohntes Wohnhaus im "Eichenweg", in Nanzdietschweiler eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt über die Rückseite des Anwesens und entwendeten die noch einzigen sich im Haus befindlichen Wertgegenstände. Hierbei handelte sich u. a. um einen größeren Fernseher, dessen Abtransport ggf. aufgefallen sein könnte.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer: 06381/919-0 entgegen.

