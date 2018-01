Polizeidirektion Kaiserslautern / Einbruch und Einbruchsversuch

Einbruch und Einbruchsversuch

Lauterecken - In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Reisebüro. Entwendet wurden Bargeld und Briefmarken.

An der Tür zum Hof der nahegelegenen Metzgerei konnten die Angestellten Hebelspuren feststellen. Dort gelangten der oder die Täter jedoch nicht ins Gebäude. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Lauterecken unter der Telefon-Nummer: 06382/911-0.

