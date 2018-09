Polizeidirektion Kaiserslautern / Fahrrad entwendet

Fahrrad entwendet

Schönenberg-Kübelberg - Am vergangenen Mittwochnachmittag entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Herren Tourenrad (weiß-rot) der Marke MCKENZIE. Die Geschädigte hatte das Fahrrad in ihrem Hof mit einem Schloss gesichert. Der Tatort befindet sich im Bereich der Schulstraße in Schönenberg-Kübelberg.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer: 06381/919-0 oder die Polizeiwache Schönenberg unter der Telefonnummer 06373/8220 entgegen.

