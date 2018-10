Polizeidirektion Kaiserslautern / Fahrradfahrer gefährden den ...

Fahrradfahrer gefährden den Verkehr

Meisenheim -

Für den Verkehr in der Untergasse gilt die Einbahn-Regelung! Immer wieder sind Fahrradfahrer entgegen der vorgegebenen Fahrtrichtung beobachtet worden.

Nur in entsprechend geregelten Einbahn-Straßen dürfen Biker den vierrädrigen Verkehrsteilnehmern begegnen. In Meisenheim ist dies nicht der Fall, mitunter da es einige schmälere Streckenabschnitte gibt, die ein gefahrenloses Begegnen in Frage stellen. Die Polizei wird in den nächsten Wochen ein Auge darauf haben, insbesondere da bereits Gruppen, der Erwachsene den Kindern vorausfahrend, ein schlechtes Beispiel gebend, beobachtet wurden.

