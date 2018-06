Polizeidirektion Kaiserslautern / Fahrzeug beschädigt und ...

Fahrzeug beschädigt und weggefahren

Lauterecken - Unbekannter Fahrzeugführer kümmert sich nicht um den Schaden. Am Montag stellte die Fahrerin ihren Audi auf dem Parkplatz des Lidl Einkaufsmarktes in der Saarbrücker Straße ab. Bei ihrer Rückkehr bemerkte sie den Schaden an ihrem Auto. Offensichtlich hatte jemand beim Ausparken den Schaden verursacht und ist weggefahren, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Beim Verursacherfahrzeug müsste es sich um einen hellen PKW gehandelt haben. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lauterecken zu melden. Telefon 06382-9110.

OTS: Polizeidirektion Kaiserslautern newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117679 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117679.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-1080 www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.