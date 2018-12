Polizeidirektion Kaiserslautern / Fahrzeugbrand

Fahrzeugbrand

Heinzenhausen - Die Feuerwehr hat am Montagmorgen einen Fahrzeugbrand auf der B 270 bei Heinzenhausen gelöscht. Der in Jettenbach wohnende Fahrer hatte bereits bemerkt, dass "etwas nicht mit dem Wagen stimmte". Bei den ersten Rauchentwicklungen aus dem Motorraum hielt er an und setzte einen Notruf ab. Die Fahrzeug-"Reste" wurden später vom Abschleppdienst wegtransportiert.

