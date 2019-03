Polizeidirektion Kaiserslautern / Frau von Fahrzeug genötigt - ...

Frau von Fahrzeug genötigt - Zeugen gesucht

Meisenheim - Zu einer brenzligen Situation zwischen einer Fußgängerin und einem Autofahrer ist es am frühen Samstagabend gekommen. Die Frau war gegen 18:55 Uhr fußläufig in der Untergasse unterwegs, als plötzlich ein PKW mit überhöhter Geschwindigkeit auf sie zufuhr. Nur ihrem schnellen Handeln ist es zu verdanken, dass es nicht zum Zusammenstoß kam. Sie konnte sich rechtzeitig in eine angrenzende Pizzeria retten. Personen, die Zeuge des Vorfalls waren, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken, Telefonnummer 06382 - 911 0 zu melden.

