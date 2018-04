Polizeidirektion Kaiserslautern / Fundunterschlagung eines ...

Fundunterschlagung eines Rucksacks Feldweg zur Fischerhütte Mohrmühlweiher

Waldmohr - Der Geschädigte parkte seinen Pkw in der Nähe "des Motschweihers", in der Gewanne "In der Au". Aus Versehen legte er seinen Rucksack samt Inhalt neben dem Pkw ab. Bei der Rückkehr bei sich zu Hause bemerkte er seinen Fehler und fuhr umgehend an den Abstellort zurück. Leider war der Rucksack bereits verschwunden. Eine Nachfrage beim Fundbüro verlief vergebens. Es muss davon ausgegangen werden, dass bislang unbekannte Person den Rucksack an sich genommen hat. Hat hier jemand eine entsprechende Beobachtung machen können? Hinweise bitte an die Polizei Schönenberg-Kübelberg unter 06373-8220 oder per E-Mail unter pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de.

OTS: Polizeidirektion Kaiserslautern newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117679 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117679.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-1080 www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.