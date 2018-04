Polizeidirektion Kaiserslautern / Gefährlicher Eingriff in den ...

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

BAB63 Gem. Börrstadt - Der 42-jährige Geschädigte aus dem norddeutschen Raum befuhr am 01.04.2018 gegen 18:20 Uhr mit seinem VW Sharan die BAB63 in Fahrtrichtung Mainz auf dem rechten Fahrstreifen. Zwischen den Anschlussstellen Winnweiler und Göllheim fiel vermutlich ein noch nicht näher bekannter Gegenstand auf das Panoramadach seines Fahrzeuges. Hierbei entstanden ein ca. 20cm großes Loch sowie eine Komplettsplitterung des Glasdaches. Alle fünf Insassen, darunter drei Kinder, wurden nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000EUR. Die Polizei sucht Zeugen, die im Bereich der dortigen Brücken Hinweise auf verdächtige Personen geben und möglicherweise Gegenstände auf die Fahrbahn geworfen haben könnten. Ein Fahrzeugmangel ist nicht gänzlich auszuschließen. Die Ermittlungen dauern an.

