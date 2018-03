Polizeidirektion Kaiserslautern / Geldbörse gestohlen

Geldbörse gestohlen

Lauterecken - Dreiste Täter nutzen Unachtsamkeit aus. Eine 60jährige Frau war am Freitagvormittag in einem Einkaufsmarkt in der Saarbrücker Straße einkaufen. Während des Einkaufs legte sei ihre Geldbörse auf einem Regal ab. Nachdem sie an der Kasse den Verlust bemerkte, ging sie wieder zurück. Hier musste sie dann feststellen, dass jemand ihre Unachtsamkeit ausgenutzt hatte und die Geldbörse entwendete.

