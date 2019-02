Polizeidirektion Kaiserslautern / Gelungene ...

Gelungene Präventionsveranstaltung "Verhalten an Fastnacht"

Kusel - Die Ermittlungsgruppe (EG) Migration der Polizeiinspektion Kusel hatte am Dienstag, den 26.02.2019 in der Asylaufnahmeeinrichtung Kusel zu einer Informationsveranstaltung hinsichtlich des Brauchtums der Fastnacht und dem entsprechenden Verhalten eingeladen. Diesem Aufruf folgten rund 180 interessierte Bewohner der Einrichtung. PHK Christmann und POK´ in Gerhart der PI Kusel führten die Veranstaltung anschaulich durch und gaben Hinweise, wie man sich über die "närrischen Tage" in Deutschland verhält. Fünf Dolmetscher übersetzten die Power Point Präsentation in verschiedene Sprachen. Im Anschluss entwickelte sich eine rege Diskussionsrunde, bei der noch offene Fragen der Teilnehmer beantwortet wurden. Eine erfolgreiche Veranstaltung, so die Einschätzung der Einrichtungsleitung und der Polizei.

