Polizeidirektion Kaiserslautern / Geparktes Fahrzeug beschädigt

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Lauterecken (Kreis Kusel) - Am gestrigen Tage stand im Zeitraum von 10:30 Uhr bis 15:00 Uhr ein geparktes Fahrzeug auf dem Parkplatz in der Bahnhofstraße, unmittelbar neben der Bushaltestelle am Bahnhof in Lauterecken. Als der Fahrzeughalter den Parkplatz wieder verlassen wollte, bemerkte er an der Beifahrertür vorne rechts in Höhe des Türgriffs eine Beschädigung. Diese könnte von dem Fahrzeug stammen, welches neben ihm geparkt hatte.

Personen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden.

OTS: Polizeidirektion Kaiserslautern newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117679 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117679.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-1080 www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.