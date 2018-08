Polizeidirektion Kaiserslautern / Geschwindigkeitskontrolle

Geschwindigkeitskontrolle

Langweiler/B270 -

15 Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen werden nach einer Geschwindigkeitsmessung auf der Bundesstraße verschickt. 29 Fahrzeugführern wird ein Verwarnungsgeld angeboten werden. Am Mittwochmorgen war die Messung in dem Bereich der außerhalb geschlossener Ortschaften befindlichen 50 Kilometer/Stunden - Beschränkung erfolgt. "Auch wenn die lange Gerade zum schnelleren Fahren verführen könnte, ist die geforderte Geschwindigkeit sehr deutlich beschildert", so Arno Heeling, der Leiter der Polizeiinspektion Lauterecken. Das schlechteste Ergebnis mit den entsprechenden Folgen hatte ein Verkehrsteilnehmer mit gemessenen 103 "Sachen".

