Polizeidirektion Kaiserslautern / Grabschmuck zerstört

Grabschmuck zerstört

Nußbach - Ein Unbekannter macht sich an einem Grab auf dem Friedhof zu schaffen. Am Sonntagmorgen zeigte ein 34-jähriger Mann eine Sachbeschädigung am Grab seiner Schwester an. Der Täter hatte in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwei Porzellanengel umgeschmissen, wobei einer zu Bruch ging.

Die Polizei Lauterecken bittet um Hinweise unter Tel.: 06382/911-0

