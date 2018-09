Polizeidirektion Kaiserslautern / Großer Schaden durch ...

Großer Schaden durch kopierte Tankkarten

Lauterecken -

Für mehrere Tausend Euro haben Unbekannte auf zwei Tankkarten eines LKW-Fahrers getankt. Rechnung um Rechnung gingen bei der Abrechnungsgesellschaft ein bis der "Datendiebstahl" bemerkt wurde. Die Firma hatte den Tankstellen die Beträge in gutem Glauben bezahlt und der Eigentümer-Firma (in der Verbandsgemeinde Meisenheim) der Karten in der gesammelten Rechnung übermittelt.

Die Tankkarten wurden nicht entwendet, sondern vermutlich zu einem unbekannten Zeitpunkt kopiert. Bei jedem Tankvorgang eines größeren LKW fallen erhebliche Kosten an. Die illegalen Tankvorgänge sind über das Bundesgebiet und benachbarte Frankreich verteilt.

Bei den Tankkarten gilt das gleiche wie bei den Geldkarten: Sie sind stets vor unberechtigten Zugriffen zu sichern und vor allem die dazugehörigen Geheimzahlen auch wirklich geheim zu halten.

