Polizeidirektion Kaiserslautern / Hinweis führt zu Fahndungserfolg

Hinweis führt zu Fahndungserfolg

Krottelbach - Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung auf einen verdächtigen Audi in Frohnhofen, konnte eine Streife der Polizeiwache Schönenberg das Fahrzeug gestern gegen 18.00 Uhr in Krottelbach einer Kontrolle unterziehen. Hierbei konnte im Kofferraum diverses Einbruchwerkzeug sowie Kanister und Schläuche zum Abzapfen von Benzin sichergestellt werden. Weiterhin konnte eine Flex aufgefunden werden, die im Herbst letzten Jahres auf einer Baustelle in Mainz entwendet wurde. Die polizeilichen Ermittlungen in dieser Sache dauern an.

