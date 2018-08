Polizeidirektion Kaiserslautern / Hochtöner bei ...

Hochtöner bei Kerweveranstaltung gestohlen

Höringen - Am frühen Sonntagmorgen (19.08.2018, ca. 03.30 bis 04.00 Uhr) wurde der Band, die zuvor im Festzelt anlässlich der Höringer Kerwe gespielt hatte, ein Hochtöner entwendet. Das ca. 18 kg schwere Gerät war in einer schwarzen Kunststofftasche während dem Abbau der Anlage durch die Bandmitglieder neben dem Zelt zum Abtransport bereit gestellt worden und wurde dort "praktisch hinter dem Rücken" der Bandmitglieder gestohlen. Da ein Ersatz für diesen Hochtöner nicht mehr zu beschaffen ist, kann die gesamte Anlage nicht mehr genutzt werden, so dass der Band ein erheblicher Schaden in Höhe von ca. 4.600 EUR entstanden ist. Hinweise bitte an die Polizei Rockenhausen, Tel. 06361 - 9170

