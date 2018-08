Polizeidirektion Kaiserslautern / Hund vergiftet

Hund vergiftet

Niedermohr-Schrollbach - In der Nacht vom 23.08.2018 auf den 24.08.2018 wurde auf einem Privatgrundstück in der Katzenbacher Straße in Niedermohr OT Schrollbach ein Hund vergiftet. Es war nur dem schnellen Eingreifen der Hundebesitzer und der tierärztlichen Behandlung zu verdanken, dass nichts schlimmeres passiert ist. Hinweise zu dem Sachverhalt werden bei der Polizei in Landstuhl unter Telefon 06371-92290 entgegengenommen.

