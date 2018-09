Polizeidirektion Kaiserslautern / Illegale Abfallentsorgung

Illegale Abfallentsorgung

Glanbrücken - Schon wieder wird der Polizei eine unsachgemäße Müllablagerung gemeldet. In der Gemarkung "Jenseits der Eisenbächeltränk" konnten an einer Feldwegeinmündung am Waldrand drei Einkaufstüten mit Hausmüll festgestellt werden. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Lauterecken unter der Telefonnummer: 06382-9110.

