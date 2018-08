Polizeidirektion Kaiserslautern / Immer wieder Tiere auf der ...

Immer wieder Tiere auf der Fahrbahn - heute mit Esel und Kühen

Lauterecken -

Was hat es nicht schon so gegeben, auf den Straßen im Dienstbereich der Polizeiinspektion Lauterecken: Rehe kollidieren täglich mit den motorisierten Verkehrsteilnehmern. Am Montagmorgen wurden zwei "unbegleitete Esel" auf der L 368 zwischen Hinzweiler und Aschbach gemeldet. Das ist schon etwas seltener und dennoch oder gerade deshalb, konnte der Tierhalter schnell ermittelt werden. Er kümmerte sich um seine Tiere. Kühe, wie am Montagabend der Fall auf der K 41 bei Hohenöllen, sind etwas häufiger auf den westpfälzischen Verkehrswegen unterwegs. Auch hier konnte der Tierhalter verständigt werden und nahm sich dem Problem an. Die Polizei empfiehlt immer wieder: "Augen auf im Straßenverkehr!"

OTS: Polizeidirektion Kaiserslautern newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117679 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117679.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-1080 www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.