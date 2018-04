Polizeidirektion Kaiserslautern / In Firma eingestiegen

In Firma eingestiegen

Ramstein-Miesenbach - Unbekannte Täter stiegen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in die Prüfhalle einer Firma in der Spesbacher Straße ein. Die Tatzeit dürfte zwischen 00:30 Uhr und 01:30 Uhr liegen. Aus dem Bürocontainer wurden sodann Gegenstände entwendet. Die Polizei Landstuhl bittet um sachdienliche Hinweise unter der Tel-Nr.: 06371-92290.

