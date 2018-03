Polizeidirektion Kaiserslautern / Kennzeichen gestohlen

Kennzeichen gestohlen

Lauterecken - Unbekannte Täter entwenden in der Schillerstraße das vordere Kennzeichen von einem PKW. Der Besitzer stellte den Verlust am Samstagvormittag fest. Das Fahrzeug war für längere Zeit auf dem Parkplatz des Turnerheimes abgestellt gewesen. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Lauterecken in Verbindung zu setzen. Telefonnummer 06382/9110.

OTS: Polizeidirektion Kaiserslautern newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117679 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117679.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-1080 www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.