Polizeidirektion Kaiserslautern / Kennzeichen gestohlen

Kennzeichen gestohlen

Odenbach -

Das hintere Kennzeichen ist von einem PKW in der Bahnhofstraße gestohlen worden. Ein Fahranfänger hatte sein Fahrzeug für die erste Fahrt fertig gemacht. Dann wurde das Kennzeichen vom Montag auf Dienstag an dem geparkten Fahrzeug entfernt. Wenn sich das Autokennzeichen nicht findet muss der junge Mann für seine Premiere in der nächsten Woche Ersatz beschaffen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Lauterecken unter Telefon-Nummer 06382 9110.

