Polizeidirektion Kaiserslautern / Kleinbus gestohlen und ...

Kleinbus gestohlen und wieder aufgefunden

Bruchmühlbach-Miesau - In der Nacht zum Freitag haben unbekannte Täter einen weißen Nissan Kleinbus gestohlen, der in der Spießstraße abgestellt war. Im Laufe des Tages konnte das Fahrzeug dann in Brücken, im Landkreis Kusel, aufgefunden werden. Nach umfangreicher Spurensuche konnte der beschädigte Wagen wieder an den Geschädigten ausgegeben werden. Die Ermittlungen dauern an.

