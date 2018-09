Polizeidirektion Kaiserslautern / Kusel - Dreister Diebstahl ...

Kusel - Dreister Diebstahl im Burger King:

Kusel - Ein Geschädigter stand mit mehreren anderen Kunden an der Ausgabe am Burger King an. Seine linke Hand hielt er kurze Zeit neben seinem Kopf hoch. Diesen Umstand nutzte der dahinterstehende Täter aus und zog dem Geschädigten den Inhalt (vermutlich Bargeld) aus der Hand. Dann trat der Täter einen Schritt zurück und spielte den Unschuldigen. Der Geschädigte sprach den Täter an, es entwickelte sich ein Disput. Durch die Diskussion wurde eine Angestellte auf den Vorfall aufmerksam. Aufgrund der Videoüberwachung waren Tat/Täter und auch das Opfer sehr gut erkennbar. Da aber beim Eintreffen der Polizei alle Beteiligten weg waren stehen die Personalien der Personen noch nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel: 06381/9190 oder unter Email: pikusel@polizei.rlp.de

