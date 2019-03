Polizeidirektion Kaiserslautern / Ladendiebstahl im WASGAU ...

Ladendiebstahl im WASGAU Markt durch 4 Jugendliche mit strukturierter Begehungsweise

Glan-Münchweiler - Am Freitagmittag, dem 22.03.2019 wurden durch das Personal des WASGAU Marktes 4 Jugendliche bis zum Erscheinen der Polizei festgehalten, welche zuvor einen strukturiert geplanten Ladendiebstahl begehen wollten und zum Teil auch schon durchgeführt hatten.

Demnach hielten sich drei der 4 Jugendlichen verteilt im Markt auf und führten abwechselnd Diebesgut dem vierten, außerhalb des Marktes wartenden Jugendlichen, in einen Rucksack zu.

Dies geschah über ein geöffnetes Fenster über das die Ware nach draußen gereicht wurde.

Die 4 Jugendlichen wohnen nicht in Glan-Münchweiler, noch in angrenzenden Wohnorten, so dass derzeit der räumliche Bezug zum WASGAU Markt in Glan-Münchweiler noch nicht geklärt ist oder ob genau darin die Tatbegehung an dieser Örtlichkeit begründet werden kann.

