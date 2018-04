Polizeidirektion Kaiserslautern / Mehrere Kennzeichen gestohlen

Mehrere Kennzeichen gestohlen

Kusel - Am Freitag wurden auf einem Parkplatz eines Baumarktes im Industriegebiet Kusel an 2 Pkw die Kennzeichen entwendet: An einem VW Golf wurde zwischen 11.00 und 11.30 Uhr das vordere und an einem Toyota Avensis im Verlauf des Tages das hintere Kennzeichen gestohlen.

Hinweise bitte an die Polizei Kusel, 06381/919-0

