Polizeidirektion Kaiserslautern / Mehrere Verkehrsdelikte ...

Mehrere Verkehrsdelikte festgestellt

Lauterecken (Kreis Kusel) -

Zu mehreren Verkehrsdelikten kam es am gestrigen Samstag:

Gegen 07:45 Uhr wurde im Rahmen der Streifentätigkeit in der Saarbrücker Straße eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Hierbei konnten bei dem Fahrer Hinweise erlangt werden, dass dieser unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein freiwilliger Urintest bestätigte den Verdacht, weshalb dem Fahrer eine Blutprobe entnommen wurde. Ebenso wurde eine geringe Menge Marihuana im Fahrzeug aufgefunden, was einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz darstellt.

Um 10:30 Uhr wurde in der Hauptstraße ein Rollerfahrer kontrolliert, dessen Roller eine Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h erreichte. Da der Fahrer lediglich im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung ist und dementsprechend nicht schneller als 25 km/h fahren darf, wurde eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis erfasst.

Schließlich befuhr am frühen Abend ein 52-jähriger Mann die B270 in unsicherer Fahrweise, was durch andere Verkehrsteilnehmer gemeldet wurde. Da der Mann einen erhöhten Atemalkoholwert aufwies, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

