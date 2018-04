Polizeidirektion Kaiserslautern / Mit Einkaufswagen PKW beschädigt

Mit Einkaufswagen PKW beschädigt

Landstuhl - Am Donnerstagmittag beschädigte in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 11:50 Uhr eine bislang unbekannte Person einen auf dem Kundenparkplatz des Einkaufszentrum in der Torfstraße geparkten BMW mit PS-Kennzeichen. Aller Wahrscheinlichkeit nach entstand der Schaden durch die Berührung mit einem vorbei geschobenen Einkaufswagen. Die Polizei Landstuhl erbittet Zeugenhinweise unter der Tel-Nr.: 06371-9229-0.

OTS: Polizeidirektion Kaiserslautern newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117679 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117679.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-1080 www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.