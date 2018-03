Polizeidirektion Kaiserslautern / Mit PKW zu schnell, ...

Mit PKW zu schnell, wirtschaftlicher Totalschaden

Rockenhausen - Am 11.03.18, gegen 16:50 Uhr befuhr ein 38-Jähriger mit seinem PKW die B 48 von Schweisweiler in Richtung Imsweiler. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn kam er ins Schleudern und kollidierte mit der Betongleitwand. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, Schadenshöhe ca. 3.000,-- Euro. Der Fahrer blieb unverletzt. Er muss mit einer Ordnungwidrigkeitenanzeige in Höhe von 145,-- Euro rechnen, zusätzlich gibt es einen Punkt in der Verkehrssünderdatei in Flensburg.

