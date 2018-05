Polizeidirektion Kaiserslautern / Mit PKW zu schnell, Totalschaden

Mit PKW zu schnell, Totalschaden

Rockenhausen - Am 24.05.18, gegen 08:10 Uhr befuhr die 19-jährige Fahrerin mit einem PKW die L 385 von Sankt Alban in Richtung Dielkirchen. In einer leichten Linkskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf der Seite liegen. Die Fahrerin sowie der 13-jährige Mitfahrer konnten sich leicht verletzt aus dem PKW selbst befreien. Sie wurden mittels Rettungsfahrzeug in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totaschaden, Schadenshöhe ca. 3000,00 Euro. Das Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Am Unfallort waren DRK, Feuerwehr, Abschleppunternehmen und Polizei

