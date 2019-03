Polizeidirektion Kaiserslautern / Motorradfahrer bei Unfall ...

Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Merzweiler - Am Samstagmittag nutzt ein 53-Jähriger das sonnige Wetter für eine Ausfahrt mit seinem Motorrad. In einer Linkskurve auf der K67 zwischen Hoppstädten und Merzweiler kam dieser nach rechts von der Fahrbahn ab, verlor hierbei die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Bei dem Verkehrsunfall erlitt der Fahrer des Motorrades schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Wiesbaden geflogen.

OTS: Polizeidirektion Kaiserslautern newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117679 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117679.rss2

Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Lauterecken

Telefon: 06382 9110 PILauterecken@Polizei.RLP.de https://www.polizei.rlp.de/?id=1355

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.