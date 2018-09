Polizeidirektion Kaiserslautern / Motorradfahrer schwer ...

Motorradfahrer schwer verletzt -Unfallursache unklar

Mittelbrunn - Am Dienstagnachmittag kam es bei Mittelbrunn zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Motorradfahrer schwer verletzte. Gegen 16.40 Uhr befuhr der 53jährige Kradfahrer die Kreisstraße 66 von Mittelbrunn in Richtung Langwieden. Im Bereich der ersten Rechtskurve kam er aus bisher ungeklärten Gründen zu Fall und rutschte in den Straßengraben. Das Zweirad wurde nur unerheblich beschädigt, der Unfallbeteiligte wurde ins Klinikum Homburg eingeliefert. Die Polizei Landstuhl bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich zu melden. Tel.: 06371 / 9229-0.

