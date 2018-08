Polizeidirektion Kaiserslautern / Motorradfahrer schwer verletzt

Motorradfahrer schwer verletzt

Jettenbach -

Mit dem Rettungshubschrauber ist am Donnerstagnachmittag ein 47-jähriger Motorradfahrer ins Krankenhaus gebracht worden. Er war bei einem Sturz auf der L 369 zwischen Jettenbach und Kollweiler schwer verletzt worden. Der 48-Jährige war hinter einem zweiten Krad-Fahrer in Richtung Kollweiler unterwegs. In einer Linkskurve kam er zu weit nach außen, geriet auf den Grünstreifen und verlor die Kontrolle über seine Maschine. Er stieß gegen die Schutzplanke und rutschte parallel dazu etwa 20 Meter über die Fahrbahn. Der Biker erlitt dadurch eine Fraktur des Schlüsselbeins, leichte Hautabschürfungen und Prellungen. Auslaufende Betriebsstoffe mussten aufgenommen werden. Die Landesstraße war zeitweise voll gesperrt.

