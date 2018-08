Polizeidirektion Kaiserslautern / Nach kurzem Gespräch ...

Nach kurzem Gespräch weitergefahren

Meisenheim -

Die Reaktionen der Menschen sind ganz unterschiedlich. Nach einem Verkehrsunfall müssen die Beteiligten jedoch, die Feststellungen zu ihrem Fahrzeug und ihrer Person in der Regel an der Unfallstelle ermöglichen. Am Montagnachmittag hielt ein PKW-Fahrer nach dem "Spiegelkuss" mit einem anderen PKW in der Schillerstraße an und unterhielt sich sogar noch mit dem anderen Geschädigten. Plötzlich fuhr er jedoch davon, obwohl die Personalien noch nicht ausgetauscht waren. Die Polizei ermittelt wegen unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle.

