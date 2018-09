Polizeidirektion Kaiserslautern / Nach Parkrempler geflüchtet

Nach Parkrempler geflüchtet

Lauterecken - Am Freitagmorgen wird ein frischer Unfallschaden an einem roten Dacia Logan festgestellt, der auf dem Wasgau-Parkplatz abgestellt war. Der Schaden befindet sich im Bereich der rechten vorderen Stoßstange bzw. Kotflügel. Zeugen, die in der Zeit von ca. 11:00 Uhr bis 11:35 Uhr einen Parkrempler beobachtet haben, mögen sich bitte mit der Polizei in Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 in Verbindung setzen.

OTS: Polizeidirektion Kaiserslautern newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117679 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117679.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-1080 www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.