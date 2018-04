Polizeidirektion Kaiserslautern / Nächtliche Sprayer treiben ...

Nächtliche Sprayer treiben in Winnweiler ihr Unwesen

Winnweiler - In der Nacht vom 03.04.2018 auf den 04.04.2018 wurden in der Innenstadt von Winnweiler insgesamt 5 Objekte, darunter auch das katholische Pfarrheim der Gemeinde Winnweiler, durch Unbekannte mit Graffiti verschmiert. Alle Objekte befinden sich in direkter Nähe zueinander, im Bereich der Kirchstraße und des Lorenz-Steinbrückner-Weg. Als sogenanntes "Tag" (Signatur des Sprayers) wurde unter Anderem der Schriftzug "SEAK" und "KuyA" verwendet. Der Sachschaden dürfte bei mehreren tausend Euro liegen. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizeiinspektion Rockenhausen, unter der Rufnummer 06361/917-0, entgegen.

