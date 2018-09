Polizeidirektion Kaiserslautern / Neuer stellvertretender ...

Neuer stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Rockenhausen

Rockenhausen - Die Polizeiinspektion Rockenhausen hat seit dem 01. September 2018 einen neuen stellvertretenden Inspektionsleiter. Kriminalhauptkommissar Erik Dörr übernimmt die Amtsgeschäfte von Christian Mohr, der zum 01. August 2018 in das Gemeinsame Sachgebiet Jugend nach Kaiserslautern wechselte. Herr Dörr lebt im Landkreis Kaiserslautern. Der 50-jährige kam nach Verwendungen in Ludwigshafen und an der Polizeischule Enkenbach im Jahr 2005 zur Kriminaldirektion Kaiserslautern, wo er zunächst als Dienstgruppenleiter im Kriminaldauerdienst eingesetzt war. Im Jahr 2011 folgte eine Fördermaßnahme als stellvertretender Dienststellenleiter bei der Polizeiinspektion Lauterecken. Von 2012 bis 2016 war Herr Dörr im Bereich Verbrechensbekämpfung im Führungsstab des Polizeipräsidiums Westpfalz eingesetzt. In den letzten zweieinhalb Jahren war Herr Dörr stellvertretender Kommissariatsleiter bei K 1 Kaiserslautern, wo man sich mit Todesermittlungen, Waffendelikten, Branddelikten und der Suche nach Vermissten befasst.

