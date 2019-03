Polizeidirektion Kaiserslautern / Ordnungskräfte beim ...

Ordnungskräfte beim Faschingsumzug

Meisenheim - Polizeihauptkommissar Gerhard Basters war am Samstag zum letzten Mal beim Faschingsumzug in der blauen Uniform der Landespolizei dabei. Der Bezirksbeamte der Verbandsgemeinde Meisenheim wird in diesem Jahr pensioniert und hat mit etwas Wehmut den Einsatz begleitet. Wieder hatten das Ordnungsamt und Beamte der zuständigen Polizeiinspektion in Lauterecken zusammen mit Feuerwehr und Rettungsdienst den närrischen Lindwurm durch das Städtchen begleitet. Wie üblich waren Gerhard Basters und Claudia Mc Duffie vom Ordnungsamt auf dem Marktplatz Ansprechpartner für die Bevölkerung. Der Bezirksbeamte war letztendlich mit dem Ablauf zufrieden und versprach den Umstehenden, dass er nächstes Jahr in Zivil den Umzug beobachten wird.

